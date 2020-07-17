«МЮ» и «Боруссия» добились прогресса в переговорах по Санчо. Немцы согласны на 120 млн евро несколькими траншами

Полузащитник дортмундской все ближе к переходу в .

Как сообщает The Times, в переговорах между клубами достигнут существенный прогресс.

«Боруссия» согласна на то, чтобы «Юнайтед» выплатил сумму трансфера несколькими траншами. Ранее немецкий клуб требовал, чтобы «МЮ» заплатил 120 млн евро единомоментно.

Обе стороны смотрят на ситуацию с оптимизмом.

Отмечается, что Санчо надеется на успех переговоров и хочет как можно скорее присоединиться к «МЮ». «Боруссия» очень хочет завершить сделку к понедельнику, когда команда начнет предсезонный сбор, однако в манкунианском клубе сомневаются, что это возможно.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере 20-летнего хавбека в «МЮ» находятся на продвинутой стадии.

Срок действующего соглашения между англичанином и «шварцгельбен» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.