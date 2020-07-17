Прядкин о словах Мещерякова про календарь: «У «Зенита» и «Локо» по 7 матчей в августе, но питерцы всем довольны и не жалуются»

Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова о календаре на сезон-2020/21.

– Прозвучала критика от «Локомотива», которому не понравилось излишнее, по мнению руководства клуба, количество матчей в августе.

– Абсолютно с ней не согласен. Мы как раз сделали все возможное для участников еврокубков, то есть минимизировали число выездов и матчей против топ-клубов перед европейскими встречами.

Тот же «Локомотив» в прошлом сезоне получил гораздо более сложный календарь – перед Лигой чемпионов у него было пять выездных матчей и домашняя встреча с «Зенитом». В этом – всего два выезда и ни одного матча с ведущими командами. Также максимально учли интересы клубов, которые участвуют в квалификации еврокубков.

Август, соглашусь, насыщен, но другого выхода у нас просто не было. Точнее, был, но все остальные клубы РПЛ выступали за более плотный календарь на хороших полях в августе, чем за уход еще дальше в декабрь. Дат в сентябре, на которые можно хоть что-то перенести, тоже не было.

Кстати, у «Зенита» в августе те же семь матчей, что и у «Локомотива», при этом железнодорожники сыграют за пределами Москвы всего две встречи, а питерцы, с учетом Суперкубка, – четыре. Но всем доволен и ни на что не жалуется, – сказал Прядкин.

«Локо» держит в уме игру вторым составом за Суперкубок. 7 матчей за 21 день – перебор». Мещеряков о календаре

Мещеряков об РПЛ: «Составители календаря забыли, что такое играть в реальности, а не на бумаге»