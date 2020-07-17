Артем Дзюба: «Мне тяжело молчать, но я стал менее эмоциональным, думаю: «Почему мы такие злые?»

Нападающий в открытом письме для Sports.ru высказался о своей общительности и негативных отзывах в его адрес.

«Отец всегда говорил, что на поле я должен быть более эгоистичным, а за ним – меньше болтать. С первым я его переубедил.

Перед кубковой игрой со «Спартаком» отец сдал тест на коронавирус, приехал в Петербург и сказал, что гордится мной. Папа даже прослезился. Спасибо ему и жене – они действительно верят в меня, даже когда есть мини-споры.

Конечно, мне тяжело молчать. Не думаю, что с возрастом стал меньше разговаривать, но точно стал менее эмоциональным.

Раньше бы я отвечал на каждый негативный комментарий, по каждому бы прошелся, а сейчас думаю – зачем? Почему мы такие злые? У меня тоже иногда проявляется агрессия – тогда вспоминаю, что в детстве ее не было.

Долго думал, ехать ли на гостевой матч с «Ростовом» в последнем туре – спасибо тренерам, что была возможность выбирать. Я съездил, но не забил и не отдал, и промелькнула мысль: «Ну и нафига ты поехал?»

На следующий день поговорил с отцом и женой, они спросили: «О чем ты жалеешь? Ты съездил, «Зенит» выиграл, вы с Азмуном очень усилили игру. Если бы вы не поехали или вышел бы только один из вас, наверное, результат был другим». Я понял, что все придет – может, если бы не поехал в Ростов, не забил бы пенальти в финале Кубка с «Химками», – поделился мыслями Дзюба.

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