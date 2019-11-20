Дзюба о том, почему не вступился за фанатов: «Это казалось лицемерием. И кто я такой для правоохранительных органов?»

Нападающий Артем Дзюба в открытом письме для Sports.ru рассказал об оскорблениях со стороны болельщиков во время гостевого матча сборной России с Сан-Марино (5:0) в квалификации Евро-2020.

Российские фанаты скандировали «Дзюба, иди ## ###» на стадионе в Сан-Марино. Затем игрока продолжили оскорблять во время матчей РПЛ.

«Поражения от «Лейпцига» и «Бенфики» – боль, но худшая неделя года – другая. Перед ноябрьским матчем с Бельгией у меня умер друг. Это был очень жесткий момент, эмоционально сильно просел.

Это заметил Черчесов, хотя он не знал, что случилось. Саламыч вызвал к себе, спросил, что со мной, а потом рассказал, как сам переживал потерю близких. Спасибо ему, но по-настоящему меня встряхнули болельщики в Сан-Марино.

Честно, никто не думал, что такое может произойти в сборной. Тебя кроют на матчах клубов – это нормально, даже дает толчок. В сборной к такому я был не готов – и это мое упущение.

Может, стоило даже замениться, но с другой стороны это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации.

После матча быстро пошел в душ, быстро сел в автобус. Ну и сидел сам с собой. Пацаны подходили, поддерживали. Спасибо им большое.

В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чем не виноват. Заступиться, только чтобы стать для кого-то хорошим? Мне это не нужно.

К тому же, кто я такой для правоохранительных органов? Ой, сказал, значит, сделаем, как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет: «Да вы знаете, кто я такой?» Да всем все равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона – и все равно, кто ты такой», – поделился Дзюба.

Заключительный отрезок первой части сезона РПЛ сопровождался задержаниями болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.

«Я не идеален, но оскорблять себя не дам». Дзюба говорит, что не ходил к Прядкину, он против закрытия фанатских трибун

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