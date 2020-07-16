Газизов о том, что он уволил Юрана из «Химок»: «Бред какой-то. Несерьезно говорить об этом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг, что причастен к увольнению Сергея Юрана из «Химок».
– Вчера вы были обвинены в том, что уволили Юрана. Это как возможно?
– Мне кажется, что это какой-то бред, даже несерьезно говорить об этом.
– Просто взрослый человек делает такие заявление. Это достаточно серьезно. Я понимаю, что ваше влияние возросло.
– Мое влияние не может возрасти, а влияние «Спартака» – да, он может и должен стать сильнее.
– В каких отношениях «Спартак» с «Химками»?
– Да ни в каких, как и со всеми. Если они захотят взять кого-то в аренду, будем разговаривать, как с другими клубами РПЛ и ФНЛ, – сказал Газизов.
Юран об отставке: «Указание от «Спартака». Именно от Газизова. Так и напишите»
🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору