Газизов о том, что он уволил Юрана из «Химок»: «Бред какой-то. Несерьезно говорить об этом»

Генеральный директор «Спартака» опроверг, что причастен к увольнению из «Химок».

– Вчера вы были обвинены в том, что уволили Юрана. Это как возможно?

– Мне кажется, что это какой-то бред, даже несерьезно говорить об этом.

– Просто взрослый человек делает такие заявление. Это достаточно серьезно. Я понимаю, что ваше влияние возросло.

– Мое влияние не может возрасти, а влияние «Спартака» – да, он может и должен стать сильнее.

– В каких отношениях «Спартак» с «Химками»?

– Да ни в каких, как и со всеми. Если они захотят взять кого-то в аренду, будем разговаривать, как с другими клубами и ФНЛ, – сказал Газизов.

Юран об отставке: «Указание от «Спартака». Именно от Газизова. Так и напишите»

🚪Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он отказывается уходить, винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут губернатору