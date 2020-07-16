«Я пока не уволен. Может быть, еще поработаем». Юран обратился к болельщикам «Химок»

Теги Химки премьер-лига Россия болельщики Сергей Юран Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран, уволенный с поста главного тренера «Химок», обратился к болельщикам команды.

«Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали. Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед.

Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!» – сказал Юран.

🚪 Юрана выкинули из «Химок» за 9 дней до РПЛ. Он винит «Спартак» и лично Газизова, а игроки пишут открытое письмо губернатору

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Сергей Юран

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