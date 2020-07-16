Дзюба о лучшей связке в карьере: «С Азмуном мне стало интересно. Халку было некомфортно»

Форвард рассказал, с кем составил лучшую связку за всю карьеру.

– Ты 15 лет в большом футболе. Разные товарищи в атаке. Вот этот тандем с Азмуном, наверное, лучшая связка, которая у тебя была?

– Наверное, да. Даже когда мы при Боаше пытались с Халком играть в двух нападающих, Халку было некомфортно, потому что это другая работа. Там надо много играть спиной, тебя со всех сторон бьют. Поэтому Халк даже при игре в двух нападающих уходил или вправо, или влево, получал мяч лицом, разгонялся и пер как танк.

А с Сердаром мне стало интересно в какой-то момент это переключение. То есть я играю в «Зените» и прямо вот стараюсь влево-вправо, потому что меня и партнеры просят: приходи туда, приходи сюда, помогай. Там получать мячи, создавать численное преимущество, подготавливать момент, потому что знаю, что Сердар уже там. А, условно, в сборной мне сразу Саламович говорит: «Так, твоя игра в клубе — это замечательно, но здесь все совсем по-другому. Вот твоя зона ответственности, играй здесь».

Интуитивно я могу уходить играть вправо или влево, но это разовые акции. То есть у меня каждый раз это переключение происходит. Думаю туда ворваться, а не надо, потому что там уже условный Ионов за счет скоростных действий открывается. Идет за спину передача, а я на своем пятачке в этот момент должен все вспахивать. А в клубе с приходом Азмуна я начал оказываться в тех местах, где раньше редко бывал. И это очень интересно.

– Он говорил, что вы видите друг друга глазами на затылке.

– Мы обговариваем многие вещи. Плюс ты все равно привыкаешь к человеку, к его определенным действиям. То есть ты понимаешь, куда он пойдет. У Азмуна одно очень хорошее качество: когда я получаю мяч, мне очень удобно ему сбрасывать. С Черышевым было так же в сборной. Он один из немногих, кто прям бежит под это дело.

А в «Зените» я получаю мяч, например, под давлением, и смотрю, кто и чего, и Сердар за это мгновение реально успевает. У него очень хороший рывок. Он, может, быстро выдыхается, но рывок у него реально очень быстрый. На него иногда смотришь и думаешь: «А вот это было прям очень хорошо. Открылся бы я туда? Наверное, нет». Это такое умение — оно или есть, или его нет, – рассказал Дзюба.

Дзюба и Азмун = 💙 не только в раздевалке. Забили как «Спартак» и стали лучшей парой бомбардиров в истории РПЛ