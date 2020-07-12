Арбитр Федотов: «Пусть фанаты «Спартака» посмотрят, как их судили до 23-го тура»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал жалобы болельщиков «Спартака» на несправедливое судейство.

– Фанаты «Спартака» уверены, что в текущем провале команды виноваты судейские ошибки. А «Зениту», наоборот, подсуживали. Справедливо?

– Фанаты «Спартака», прежде чем такое говорить, пусть посмотрят, как их судили до 23-го тура. Например, в самом первом туре был неправильно засчитанный гол в ворота «Сочи».

Атмосфера же накалилась из-за того, что не было никаких объяснений спорных моментов. А нужно было сразу высказывать свое мнение. И тогда бы все отстали от «Спартака».

Опять же, почему болельщики так говорят? Потому что они начинают сравнивать. Игра «Зенит» – . Там Дзюба подтолкнул немного защитника, и тот рукой сыграл.

И вот они думают: а чем толчок Дзюбы отличается от толчка Соболева? Как говорит Кашшаи, интенсивность. Какая интенсивность? Кто ее определяет? Соболев помешал защитнику выпрыгнуть? Нет. Никто ничего толком не объясняет, и идет нагнетание.

– «Спорт-Экспресс» посчитал, что в пользу «Спартака» ошибались едва ли не больше других команд (8 ошибок в пользу, 5 – против). В то время как у «Зенита» баланс, наоборот, сильно отрицательный (4 ошибки в пользу, 9 — против). Аналогичные результаты у других изданий, которые вели подобную статистику. Выходит, никакого заговора против «Спартака» нет, а засуживали, наоборот, «Зенит»?

– Я тоже анализировал, против кого чаще всего ошибались судьи, и «Спартак» у меня действительно не попал в этот список. По моим подсчетам, больше всех ошибались против , и «Зенита». не надо валить все на , – заявил Федотов.

«Если появляется кровь, контакт был существеннее». Кашшаи продолжает защищать судей – теперь на «Матч ТВ»