Дзюба о хейтерах: «Кто-то считает, что я показушник, но я настоящий, искренний. Слабые никогда не любили сильных»

Нападающий рассказал о своем отношении к критике и оскорблениям.

– Про акт вандализма против вашей алюминиевой фигуры наверняка слышали. Неприятно или абсолютно все равно?

– Да вообще пофиг, перестаньте. Какая-то алюминиевая штука… Подростки 15-16 лет подвыпили или еще что-то, надо же себя показать, зарекомендовать. Это дело хозяйское. Хотят выпендриться друг перед другом. Повзрослеют – поумнеют.

– Вам интересна обратная связь в инстаграме?

– В инстаграме я стараюсь отвечать людям, у которых вижу искренние эмоции. Очень ценю доброту и теплоту. Есть много хороших людей. Просто иногда из-за негатива мы этого не замечаем.

Меня вообще удивляет, когда на тебя льется столько говна, при этом люди на тебя подписаны. Хочется спросить: «Вы больные? Дебилы? Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Отпишитесь, я вас умоляю». Это моя страница. Зачем сюда приходить и показывать свои комплексы? Я же не претендую на что-то.

Я готов с любым встретиться и конструктивно поговорить, аргументами заткнуть. Можно сказать все, что угодно. Ты это слышал? Нет. Ты это знаешь? Нет. А с чего тогда вообще решил, что это так? Слышу в ответ: «Мне сказали». Я так любого могу обвинить. Ты это видел? Есть факты?

Я стал взрослее и мудрее, смотрю на все философски. Чем меньше ты реагируешь, тем меньше говна прилетает от вселенной. Но говно будет всегда.

Слабые люди никогда не любили сильных. Это было, есть и будет. Как бы ты ни старался, для всех хорошим не будешь. Я и не стараюсь. Я такой, какой есть. Со своими ошибками, но настоящий и искренний.

Ненавижу, когда говорят, что я работаю на камеру с детьми. Я безумно обожаю детей, их эмоции. Они настоящие, понимаете? Потому что родители еще не успели закрепостить их своими криками и недовольствами.

А бывает, играешь со «Спартаком» и слышишь, как ребенок стоит рядом с папой и кроет тебя отборными матами. В такие моменты думаешь: спасибо, папа, очень классно ты учишь сына. Я люблю детей за искренность. И отвечаю им тем же теплом.

Да, кто-то считает, что я лицемерный или показушник. Но эти вещи мне отвратительны.

Если мне весело – я улыбаюсь. Я с детства такой. Много общаюсь с иностранцами. Хочется развеять миф, что мы, русские – все угрюмые как один. Это зачастую так и есть: долго принимаем к себе новых людей, и только потом наша русская душа раскрывается. А я улыбаюсь и расположен к другим сразу.

Кто-то, вероятно, не может себе этого позволить и поэтому считает, что я ненастоящий. Но я не собираюсь никому и ничего доказывать, – сказал Дзюба.