У «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локо» и «Краснодара» самые высокие телерейтинги в РПЛ

РПЛ рассказала о командах с самыми высокими телерейтингами, комментируя принцип составления календаря следующего сезона.

«Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», , «Краснодар», ЦСКА, .

Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории», – пояснила лига.

📅 РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре, «Локо» и «Краснодар» – во 2-м