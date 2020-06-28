У «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локо» и «Краснодара» самые высокие телерейтинги в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги телевидение Краснодар календарь Футбол

РПЛ рассказала о командах с самыми высокими телерейтингами, комментируя принцип составления календаря следующего сезона.

«Все клубы делятся на две категории – A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак».

Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории», – пояснила лига.

📅 РПЛ опубликовала календарь на сезон-2020/21. «Зенит» и ЦСКА сыграют в 3-м туре, «Локо» и «Краснодар» – во 2-м

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья