Артем Дзюба: «Я влюблен в Петербург – везде львы, красиво. Город стал очень родным»

Нападающий рассказал о любви к Петербургу.

– Вы живете в Петербурге уже 5 лет. Чем для вас стал этот город за это время?

– Он стал мне очень родным, я полюбил Питер. Раньше он мне не нравился, казался серым и каким-то не таким. Но за все то время, что мы здесь живем, я понял, насколько он прекрасен и насколько он красив.

Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера – везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург.

– Сегодня – заключительный день короткого отпуска между сезонами. Как вы его проводите?

– Сейчас я живу за городом и наслаждаюсь временем с семьей. Мы вместе просыпаемся, вместе засыпаем, гуляем, играем. В течение сезона времени на это практически нет.

Сейчас нужно перевести дух, залечить все болячки, восстановиться физически и психологически, а дальше – с новыми силами начать новый этап, – сказал Дзюба.

Артем Дзюба: «Москва для меня – родной дом. Здесь я вырос, а Питер покорил»