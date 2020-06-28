Дзюба о «Тоттенхэме»: «Было заманчивое предложение аренды, но в «Зените» культурно сказали, что это невозможно»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о несостоявшемся трансфере в «Тоттенхэм».

«Зимой мне позвонили из «Тоттенхэма». Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца.

Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс. Но мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», – услышал я.

Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки это АПЛ, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось – вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца.

А вдруг пошло бы? Мог подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться.

Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал: «Нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Все-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок.

Я за это время взял еще два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет», – сказал Дзюба.

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