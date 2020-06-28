Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов второй год подряд. Миранчук и Луценко – в топ-3

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом чемпионата России по версии игроков.
«Спорт-Экспресс» опросил по 11 человек из каждой команды лиги. Они называли тройку, за первое место начисляли три очка, за второе – два, за третье – одно.
Топ-10 лучших футболистов сезона по версии футболистов:
1. Артем Дзюба («Зенит») – 227 очков
2. Алексей Миранчук («Локомотив») – 181
3. Евгений Луценко («Арсенал» Тула») – 84
4. Никола Влашич (ЦСКА) – 72
5. Сердар Азмун («Зенит») – 57
6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 45
7. Вандерсон («Краснодар») – 44
8. Ярослав Ракицкий («Зенит») – 31
9. Бранислав Иванович («Зенит») – 25
10. Марио Фернандес (ЦСКА) – 19.
Дзюба – лучший игрок сезона по версии Sports.ru. Азмуна нет даже во второй сборной лиги