Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов второй год подряд. Миранчук и Луценко – в топ-3

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом чемпионата России по версии игроков.

опросил по 11 человек из каждой команды лиги. Они называли тройку, за первое место начисляли три очка, за второе – два, за третье – одно.

Топ-10 лучших футболистов сезона по версии футболистов:

1. («Зенит») – 227 очков

2. ( ) – 181

3. («Арсенал» Тула») – 84

4. ( ) – 72

5. («Зенит») – 57

6. («Локомотив») – 45

7. Вандерсон ( ) – 44

8. («Зенит») – 31

9. ( ) – 25

10. (ЦСКА) – 19.

Дзюба – лучший игрок сезона по версии Sports.ru. Азмуна нет даже во второй сборной лиги