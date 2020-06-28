Дзюба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов второй год подряд. Миранчук и Луценко – в топ-3

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Артем Дзюба Бранислав Иванович премьер-лига Россия рейтинги Евгений Луценко Арсенал Тула Гжегож Крыховяк Краснодар Ярослав Ракицкий Марио Фернандес Алексей Миранчук Сердар Азмун Никола Влашич Вандерсон Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба второй год подряд признан лучшим футболистом чемпионата России по версии игроков.

«Спорт-Экспресс» опросил по 11 человек из каждой команды лиги. Они называли тройку, за первое место начисляли три очка, за второе – два, за третье – одно.

Топ-10 лучших футболистов сезона по версии футболистов:

1. Артем Дзюба («Зенит») – 227 очков

2. Алексей Миранчук («Локомотив») – 181

3. Евгений Луценко («Арсенал» Тула») – 84

4. Никола Влашич (ЦСКА) – 72

5. Сердар Азмун («Зенит») – 57

6. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 45

7. Вандерсон («Краснодар») – 44

8. Ярослав Ракицкий («Зенит») – 31

9. Бранислав Иванович («Зенит») – 25

10. Марио Фернандес (ЦСКА) – 19.

Дзюба – лучший игрок сезона по версии Sports.ru. Азмуна нет даже во второй сборной лиги

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья