Пеле: «Роналду – современный спортсмен. Он показывает, что успех всегда приходит к тем, кто предан делу»

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поздравил игроков с чемпионством в Серии А.

«Криштиану Роналду – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, кто предан своему делу и любит его.

Также я хотел бы поздравить моих коллег-бразильцев , и с победой в Серии А. Отличная работа, «Ювентус», – написал Пеле в инстаграме.

Роналду забил 31 гол в Серии А. Только у Бореля в истории «Юве» было больше – 32 в сезоне-1933/34

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