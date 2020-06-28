ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля. «Ривер» хочет больше

ЦСКА ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ривер Плейт» .

По информации корреспондента ESPN Густаво Ярроча, армейцы предложили за игрока 7 миллионов евро, однако первое предложение не устроило аргентинцев.

Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере».

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 22-летний колумбиец провел 8 матчей и забил 2 мяча. Его статистику можно изучить здесь.

ЦСКА предложил за Карраскаля 6 млн евро. «Ривер Плейт» хочет 10 млн (TNT Sports)