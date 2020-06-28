ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля. «Ривер» хочет больше

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Хорхе Карраскаль Футбол

ЦСКА ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.

По информации корреспондента ESPN Густаво Ярроча, армейцы предложили за игрока 7 миллионов евро, однако первое предложение не устроило аргентинцев.

Если ЦСКА не предложит больше, то Карраскаль останется в «Ривере».

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 22-летний колумбиец провел 8 матчей и забил 2 мяча. Его статистику можно изучить здесь.

ЦСКА предложил за Карраскаля 6 млн евро. «Ривер Плейт» хочет 10 млн (TNT Sports)

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