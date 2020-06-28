Иванович может перейти в «Эвертон». Переговоры – на завершающей стадии

Капитан может продолжить карьеру в Англии.

Как пишет сербский портал Novosti, 36-летний серб может продолжить карьеру в . По информации источника, переговоры между Ивановичем и английским клубом находятся на завершающей стадии.

Отмечается, что главный тренер команды хочет видеть Ивановича в команде. Напомним, что серб работал вместе с итальянским специалистом в «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл под его руководством чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Иванович выступал за «Челси» с 2008 по 2017 год.

Ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Ивановичем, поскольку он отказался идти на снижение зарплаты. Иванович присоединился к «Зениту» в 2017 году. Срок его действующего соглашения рассчитан до 31 июля.

В этом сезоне Иванович провел за «Зенит» 25 матчей в и забил 4 мяча.