«Телеспорт» выиграл тендер на показ Ла Лиги с сезона-2021/22. Сумма контракта – 40 млн евро (Ofnews)

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Права на трансляцию матчей Ла Лиги в России вновь достанутся «Телеспорту».

Компания Петра Макаренко выиграла тендер на трансляцию матчей чемпионата Испании в РФ с сезона-2021/22 (до сезона-2025/26 включительно) у «Матч ТВ» и «Национальной медиа группы», утверждают авторы телеграм-канала и одноименного блога на Sports.ru Ofnews.

О том, что «Телеспорт» продолжит показывать Ла Лигу, ранее сообщал сайт SportBusiness. «Телеспорт» владеет правами на трансляции Ла Лиги с сезона-2016/17 до конца сезона-2020/21. «Матч ТВ», который показывает матчи Ла Лиги, приобрел сублицензию.

Отдельно отмечается, что стоимость нового контракта оценивается в 8-9 млн евро за сезон, приблизительно 40 млн евро за весь цикл (почти в три раза больше стоимости прав текущего цикла).

Ранее сообщалось, что «Телеспорт» запустит собственный стриминговый сервис.

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