У Okko возникли проблемы с показом матчей последнего тура АПЛ

На платформе Okko Спорт возникли технические проблемы с трансляцией матчей заключительного тура АПЛ.

Сообщения о неполадках стали появляться в группе Okko Спорт во «ВКонтакте» и других соцсетях.

Пользователи отмечали проблемы с доступом к сервису, неполадки со звуком и картинкой. В то же время у части зрителей никаких сложностей с просмотром встреч не возникло.

Напомним, при показе 1-го тура на платформе Okko Спорт также возникали технические неполадки.

Раскаленная развязка АПЛ: «Лестер» зарубится за ЛЧ с «МЮ», «Борнмуту» нужно чудо, чтобы выжить