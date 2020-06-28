«Челси» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция, Кабальеро, Пулишич, Жиру и Хименес играют

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» принимает «Вулверхэмптон».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице с 63 очками, набрав равное количество очков с «Манчестер Юнайтед», но уступая по дополнительным показателям.
Команда Фрэнка Лэмпарда гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если не проиграет сегодня, вне зависимости от результата параллельного матча «Лестер» – «МЮ».
Если «Челси» уступит, а «Лестер» наберет хотя бы одно очко, то «лисы» обойдут лондонцев в таблице, так как при равенстве очков у «Челси» будет хуже разница забитых и пропущенных мячей.
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Кабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Пулишич, Ковачич, Аспиликуэта, Жиру.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Саисс, Рубен Невеш, Нету, Хименес, Диогу Жота.
- Предупреждение:
- Диогу Жота (22).