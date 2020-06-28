«Челси» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция, Кабальеро, Пулишич, Жиру и Хименес играют

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» принимает .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице с 63 очками, набрав равное количество очков с «Манчестер Юнайтед», но уступая по дополнительным показателям.

Команда Фрэнка Лэмпарда гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если не проиграет сегодня, вне зависимости от результата параллельного матча «Лестер» – «МЮ».

Если уступит, а «Лестер» наберет хотя бы одно очко, то «лисы» обойдут лондонцев в таблице, так как при равенстве очков у «Челси» будет хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги