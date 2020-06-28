«Челси» – «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция, Кабальеро, Пулишич, Жиру и Хименес играют

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Вулверхэмптон Футбол

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» принимает «Вулверхэмптон».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице с 63 очками, набрав равное количество очков с «Манчестер Юнайтед», но уступая по дополнительным показателям.

Команда Фрэнка Лэмпарда гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если не проиграет сегодня, вне зависимости от результата параллельного матча «Лестер» – «МЮ».

Если «Челси» уступит, а «Лестер» наберет хотя бы одно очко, то «лисы» обойдут лондонцев в таблице, так как при равенстве очков у «Челси» будет хуже разница забитых и пропущенных мячей. 

Челси – Вулверхэмптон 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЧелсиКабальеро, Джеймс, Зума, Рюдигер, Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Пулишич, Ковачич, Аспиликуэта, Жиру.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Дендонкер, Саисс, Рубен Невеш, Нету, Хименес, Диогу Жота.
Предупреждение:
Диогу Жота (22).

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