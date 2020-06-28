«МЮ» и «Лестер» бьются за Лигу чемпионов. Онлайн-трансляция, Погба, Бруну, Рэшфорд и Варди в старте

В последнем туре Премьер-лиги играет с «Лестером».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«МЮ» занимает 3-е место в турнирной таблице с 63 очками, «Лестер» идет 5-м, набрав на одно очко меньше.

Команда Оле-Гуннара Сульшера гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если не проиграет.

«Лисы» поднимутся в топ-4 и обойдут «Юнайтед» в таблице, только если одержат победу. В случае ничьей «Лестер» имеет шансы занять четвертое место, догнав , если в параллельной игре лондонцы уступят .

В этом случае у и «Челси» будет равное количество очков, но к последнему туру команда подходит с лучшей разницей мячей: +28 против +13.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги