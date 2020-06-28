«МЮ» и «Лестер» бьются за Лигу чемпионов. Онлайн-трансляция, Погба, Бруну, Рэшфорд и Варди в старте

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В последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Лестером».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«МЮ» занимает 3-е место в турнирной таблице с 63 очками, «Лестер» идет 5-м, набрав на одно очко меньше.

Команда Оле-Гуннара Сульшера гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если не проиграет.

«Лисы» поднимутся в топ-4 и обойдут «Юнайтед» в таблице, только если одержат победу. В случае ничьей «Лестер» имеет шансы занять четвертое место, догнав «Челси», если в параллельной игре лондонцы уступят «Вулверхэмптону».

В этом случае у «Лестера» и «Челси» будет равное количество очков, но к последнему туру команда Брендана Роджерса подходит с лучшей разницей мячей: +28 против +13.

Лестер – Манчестер Юнайтед 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛестерШмейхель, Эванс, Джастин, Морган, Томас, Тилеманс, Чоудури, Олбрайтон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Матич, Погба, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
Предупреждение:
Магуайр (9).

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