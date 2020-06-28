«МЮ» и «Лестер» бьются за Лигу чемпионов. Онлайн-трансляция, Погба, Бруну, Рэшфорд и Варди в старте

В последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Лестером».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«МЮ» занимает 3-е место в турнирной таблице с 63 очками, «Лестер» идет 5-м, набрав на одно очко меньше.
Команда Оле-Гуннара Сульшера гарантирует себе участие в Лиге чемпионов, если не проиграет.
«Лисы» поднимутся в топ-4 и обойдут «Юнайтед» в таблице, только если одержат победу. В случае ничьей «Лестер» имеет шансы занять четвертое место, догнав «Челси», если в параллельной игре лондонцы уступят «Вулверхэмптону».
В этом случае у «Лестера» и «Челси» будет равное количество очков, но к последнему туру команда Брендана Роджерса подходит с лучшей разницей мячей: +28 против +13.
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Эванс, Джастин, Морган, Томас, Тилеманс, Чоудури, Олбрайтон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Матич, Погба, Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
- Предупреждение:
- Магуайр (9).