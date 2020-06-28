Семак второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

, работающий с «Зенитом», признан лучшим тренером июля в .

Как пишет пресс-служба лиги, за 44-летнего специалиста единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В июле набрал 13 очков в 5 матчах и оформил чемпионство.

На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Подпалый («Арсенал»).

Семак получает награду лучшему тренеру месяца в чемпионате второй раз подряд. Он брал этот приз в июне.