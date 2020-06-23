Медведев о Ловрене: «В «Зенит» пол-Европы отправляют. Прокомментируем, когда будет что комментировать»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал интерес к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.

«Будем комментировать тогда, когда будет что комментировать. У нас в «Зенит» пол-Европы отправляют.

Остается ли Иванович? Он должен доиграть чемпионат и Кубок России. Переговоры с ним? Пока мы ни с кем не ведем переговоры», – заявил Медведев.

Ранее стало известно, что 31-летний Ловрен намерен расторгнуть контракт с «Ливерпулем», который истекает летом 2021 года, и перейти в «Зенит» на правах свободного агента.

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