Медведев о Ловрене: «В «Зенит» пол-Европы отправляют. Прокомментируем, когда будет что комментировать»

Генеральный директор прокомментировал интерес к защитнику «Ливерпуля» .

«Будем комментировать тогда, когда будет что комментировать. У нас в «Зенит» пол-Европы отправляют.

Остается ли Иванович? Он должен доиграть чемпионат и Кубок России. Переговоры с ним? Пока мы ни с кем не ведем переговоры», – заявил Медведев.

Ранее стало известно, что 31-летний Ловрен намерен расторгнуть контракт с , который истекает летом 2021 года, и перейти в «Зенит» на правах свободного агента.