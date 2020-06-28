Аленичев о жалобах «Спартака» на судейство: «Нужно покопаться в себе, отрыв от «Зенита» – 33 очка. Но Тедеско – оставлять»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Дмитрий Аленичев Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клубу не стоит увольнять главного тренера Доменико Тедеско.

«На летнем этапе РПЛ руководители многих клубов жаловались на работу арбитров, кто-то даже видел в этом «руку «Зенита» – мол, по отношению к Питеру судейство слишком благосклонно.

Так вот тем, кто делает такие заявления, нужно покопаться в себе. Что мешает побеждать и набирать очки? А постоянная критика в адрес рефери способна сыграть и негативную роль, как это случилось, например, со «Спартаком».

О какой глобальной проблеме можно говорить, если отрыв «Зенита» от второго места, повторю, 15 очков, а от москвичей – целых 33?!

Однако считаю, что Доменико Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба – ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту.

Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике», – написал Аленичев в своей колонке.

«Спартак» занял седьмое место в РПЛ – это худший результат с 2008 года. В начале сезона команду возглавлял Олег Кононов.

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