Аленичев о «Зените»: «Команда-династия, гегемон. Вряд ли они отдадут кому-то титул в ближайшие года три»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о чемпионском титуле .

«Зенит», безусловно, стал чемпионом по делу. И, прежде всего, благодаря составу: сказалось наличие двух суперфорвардов по меркам РПЛ – Азмуна и Дзюбы. Прекрасно вернулся после травмы Малком – бразилец сразу прилично добавил команде креатива и игровых идей.

Плюс у питерцев прослеживалась высочайшая организация всех процессов, в клубе сделали так, чтобы футболисты думали только о тренировочном процессе и матчах.

Конечно, в успехе есть очень большая заслуга Сергея Семака, ведь столько игроков высокого класса не так просто объединить, создать хороший микроклимат. Как итог – финишировать с 15-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Считаю, что мы получили команду-династию, гегемона на несколько лет вперед. В ближайшие года три «Зенит» вряд ли отдаст кому-то титул.

Сомневаюсь, что «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» станут совершать такие дорогие покупки, какие могли позволить себе петербуржцы – Халк, Витцель, тот же Малком...

Усиление у соперников сине-бело-голубых не будет глобальным, скорее – точечным. При этом чемпион, думаю, сохранит и усилит состав – останется Азмун, возможно, добавятся Кокорин и Ловрен. И при своей нынешней сыгранности, а также с учетом добавления новичков, «Зенит» вновь окажется на вершине.

Сейчас многое у питерцев завязано на Дзюбе, которому в августе исполнится 32 года. Резонно задаться вопросом – сколько еще Артем сможет оставаться на высоком уровне? На мой взгляд, пару лет – точно, и в течении этого времени форвард опять поборется за звание лучшего бомбардира лиги. В «Зените» его любят и уважают, он лидер сборной и лучший игрок чемпионата по всем показателям.

Кстати, еще бы отметил бы роль Барриоса, которого считаю лучшим опорником , это настоящая классная «собака». Но, кстати, еще один крепкий исполнитель ему в пару в среднюю линию, как мне кажется, не помешал бы. Импонирует и игра Ракицкого», – написал Аленичев в своей колонке.

Дзюба – лучший игрок сезона по версии Sports.ru. Азмуна нет даже во второй сборной лиги