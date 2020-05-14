«Спартак» оценивает Жиго минимум в 20 млн евро

Защитник Самюэль Жиго оценен «Спартаком» в 20 миллионов евро, утверждает .

Такая сумма весной была озвучена потенциальным претендентам на приобретение игрока. 26-летним Жиго интересуются несколько французских клубов, среди них – .

Сам футболист готов играть и во Франции, и в . Ситуация с возможным трансфером зависит от того, выйдут ли красно-белые в еврокубки.

В нынешнем сезоне РПЛ Жиго провел 25 матчей и забил четыре гола. Его статистика – здесь.

Сергей Егоров: «Джикия в «Локо» – это дорого, но вполне реально. Продажа за 10+ млн при его согласии возможна»