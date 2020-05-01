Христо Стоичков: «Месси уже легенда. Никто не выиграет того, что выиграл он»

Бывший игрок «Барселоны» высказался о сравнениях форварда «блауграны» с .

«Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем бы то ни было.

Никто не выиграл того, что выигрывал он. Шесть «Золотых мячей», пять «Золотых бутс», лучший игрок чемпионата мира 2014 года.

Среди аргентинцев был мало игроков, становившихся лучшими на ЧМ. Кемпес в 78-м, Диего в 86-м и Лионель в 2014-м.

Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Аргентинцы постоянно сравнивают его с кем-то еще, но разные эпохи нельзя сравнивать», – заявил Стоичков в эфире Radio Mitre.

Костакурта рассказал, как его возил 16-летний Месси. Только есть проблема – они не играли друг с другом