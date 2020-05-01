Бывший нападающий «Барселоны» признался, что очень хочет, чтобы выиграл чемпионат мира.

«Чтобы мой друг Лео был счастлив и перестал переживать из-за того, что не выиграл чемпионат мира, я бы отдал свою «Золотую бутсу» с ЧМ-1994 – лишь бы он стал чемпионом.

Месси – легенда. Никто не повторит его достижения в «Барселоне». Такого игрока больше не будет, я уверен в этом, потому что знаю его еще с юных лет.

Я узнал о нем, когда ему было 12-13 лет, и он по-прежнему поражает меня – и своей игрой, и человеческими качествами», – сказал Стоичков.