Видеотрансляция матча «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:30. Текстовый онлайн тоже будет

«Зенит» принимает «Спартак» в полуфинале Олимп Кубка России.

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире. На «Матч ТВ» трансляция запланирована до 20:25, поэтому дополнительное время, если оно будет в этой игре, не покажут. Также на Sports.ru будет доступен текстовый онлайн.

Статистика Кубка России

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