Пеп о ЛЧ: «Это последняя возможность выиграть еще один трофей»

Теги Манчестер Сити Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после полуфинального матча Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Я знал, что они будут играть в пять защитников и высоко прессинговать. Они хорошо оборонялись. То же самое было в их матче с «Ливерпулем» [2:1], и мы знали об этом. Но мы не были хороши. Чтобы пройти дальше, нужно было играть лучше.

У нас есть две недели, и мы хотим выйти в финал [Лиги чемпионов]. Нам нужно сохранить ритм. Это последняя возможность выиграть еще один трофей», – сказал Гвардиола.

1 марта в финале Кубка английской лиги «горожане» победили «Астон Виллу» (2:1).

7 августа в ответном матче 1/8 финала ЛЧ «Ман Сити» примет «Реал» (первая игра – 2:1).

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