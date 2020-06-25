Гвардиола о проигрыше «Арсеналу»: «Ман Сити» провел не лучший матч. Мы тоже люди»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Мы выступили не лучшим образом, мы не были готовы в достаточной степени. Если ты играешь не все 90 минут в полуфинале, такое [поражение] может случиться.

Мы сыграли не лучшим образом, мы тоже люди. Оппонент действовал хорошо, такое иногда бывает.

Можно сожалеть лишь о том, что в первом тайме мы не играли так, как играли во втором. Мы должны были изменить подход, но не сумели», – сказал Гвардиола.

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