Гвардиола о проигрыше «Арсеналу»: «Ман Сити» провел не лучший матч. Мы тоже люди»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Мы выступили не лучшим образом, мы не были готовы в достаточной степени. Если ты играешь не все 90 минут в полуфинале, такое [поражение] может случиться.

Мы сыграли не лучшим образом, мы тоже люди. Оппонент действовал хорошо, такое иногда бывает.

Можно сожалеть лишь о том, что в первом тайме мы не играли так, как играли во втором. Мы должны были изменить подход, но не сумели», – сказал Гвардиола.

«Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга – 2:0. В финале будет матч с «МЮ» или «Челси»