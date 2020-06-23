Гвардиола об отмене бана: «Безумно рад за команду. Игроки – та причина, по которой мы попали в ЛЧ»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился эмоциями после решения об отмене запрета на участие команды в еврокубках за нарушение ФФП.

«Я безумно рад за команду. Игроки – причина, по которой мы попали в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Все из-за того, чего они добились на поле.

За пределами поля, может быть, есть более хорошие команды, но мы хорошо играем на протяжении последних трех или четырех лет. В следующем сезоне мы будем защищать в Европе то, чего добились на поле», – сказал Гвардиола.

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