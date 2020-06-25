Арбитр Федотов: «Турбин отнял 30 млн евро у ЦСКА и подарил их «Локомотиву». Чудака не было на поле»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи Евгения Турбина в матче 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:2).

«На 16-й минуте в штрафной после контакта с Жоау Мариу падает Влашич. Игрок хозяев сбил его после того, как нападающий ЦСКА прокинул мяч. Следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за этот фол.

Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА. А ВАР на этот момент внимания не обратил.

Что касается оценки Турбина за матч, то он получит 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле», – сказал Федотов.

По итогам матча «Локомотив» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, а ЦСКА потерял шансы на прямой выход в основную сетку главного еврокубкового турнира.

Арбитр Федотов о пенальти в ворота ЦСКА: «11-метровый был. Дивеев сыграл в ногу»