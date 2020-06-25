Арбитр Федотов: «Отменили чистый гол «Спартака». Жиго не находился за линией офсайда. Пенальти за руку не было»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорных моментах в матче «Спартак» – «Ахмат» (1:0, второй тайм).

В первом тайме форвард открыл счет в матче, но после обращения к ВАР гол был отменен. Оказалось, что защитник был в положении вне игры. Он не коснулся мяча, но активно участвовал в эпизоде.

Затем в штрафной площади «Ахмата» случился еще один спорный эпизод. Защитник гостей упал на газон, и мяч угодил ему подмышку, вероятно, коснувшись руки.

«То, что я видел – это отмена чистого гола. Не находился Жиго за линией офсайда. Это нормальная борьба.

Рука Семенова? Нормально, смотрел на стопе, это называется рука в упоре. Пенальти здесь не было.

Еще раз по отмененному голу, если покажут разлиновку, что Жиго находится ближе на 3 миллиметра, чем нога защитника, то, наверное, это вне игры. Но то, что я вижу – это неправильно отмененный гол», – заявил Федотов.

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Фото: кадр из трансляции

Арбитр Сухой отменил пенальти и гол «Спартака» и не назначил еще один пенальти в ворота «Ахмата»