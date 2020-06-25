Хачатурянц о матче «Спартак» – «Ахмат»: «Проявлять радость неэтично, судья не член какой-то команды»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц поделился мнением о работе бригады арбитров под руководством в матче 27-го тура РПЛ между и «Локомотивом» (1:1), а также о поведении лайнсмена, обслуживавшего игру «красно-белых» с «Ахматом» (3:0).

– Мне Тедеско, главный тренер «Спартака», в послематчевом интервью после на пальцах рассказывал: ну как Бакаев может получать 8 карточек за сезон? Почему арбитр, ассистент главного судьи, пусть жестом, но показывает... не радость, но эмоциями показывает, что решение ВАР не в пользу «Спартака»?

– Два фактора, два эпизода, о которых вы сказали. Во-первых, безусловно, незаслуженная желтая карточка Зелимхану, после которой он пропустил игру с «Сочи», важную для «Спартака» (и это понизило оценку арбитра, Сергея), и проявление радости – это все вопросы, которые будут отражены в оценке.

Во-вторых, я сегодня разговаривал с , и он согласен, что это неэтичное поведение, что судья не является членом какой-либо из команд и не имеет права проявлять свои эмоции. Это, наверное, проявление непрофессионализма. В этом случае, безусловно, вопросы будут рассмотрены, и судьям эта позиция будет донесена, – сказал Хачатурянц в беседе с в программе «Инсайдеры».

Во время трансляции матча «Спартак» – «Ахмат» в кадр попали эмоции бокового арбитра после отмененного гола в ворота гостей.

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