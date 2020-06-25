Джикия о Тедеско и мошенниках: «Мне как-то писал якобы наш доктор, я его послал. Но даже если был бы доктор, тоже послал бы»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды Доменико Тедеско.

Напомним, 34-летний специалист перевел около 200 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником «Спартака» и попросил денег на лечение родственника.

«Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже послал бы.

Никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», – сказал Джикия.

Ужасная неделя Тедеско: удалился до конца чемпионата, оштрафовали на 500 тысяч, отдал мошенникам еще 250 😔

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