Джикия о Тедеско и мошенниках: «Мне как-то писал якобы наш доктор, я его послал. Но даже если был бы доктор, тоже послал бы»

Капитан «Спартака» прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера команды .

Напомним, 34-летний специалист перевел около 200 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником и попросил денег на лечение родственника.

«Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже послал бы.

Никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», – сказал Джикия.

Ужасная неделя Тедеско: удалился до конца чемпионата, оштрафовали на 500 тысяч, отдал мошенникам еще 250 😔