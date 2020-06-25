«Спартак» набрал больше всех очков среди московских клубов в очных матчах этого сезона РПЛ

«Спартак» в этом сезоне оказался лучшим среди московских клубов в очных матчах в чемпионате России.
Красно-белые набрали 11 очков в 6 матчах. На их счету три победы (над «Динамо» – 2:0, над ЦСКА – 2:1, над «Локомотивом» – 3:0), две ничьи (с «Локомотивом» – 1:1, с «Динамо» – 0:0) и поражение.
У «Динамо» 8 очков – две победы (над ЦСКА – 1:0, над «Локомотивом» – 2:1), две ничьи (с ЦСКА и «Спартаком» – 0:0) и два поражения.
У ЦСКА 7 очков – две победы (над «Спартаком» – 2:0 и «Локомотивом» – 1:0), ничья (с «Динамо» – 0:0) и три поражения.
У «Локомотива» тоже 7 очков – две победы (над ЦСКА и «Динамо» – 2:1), ничья (со «Спартаком» – 1:1) и три поражения при худшей разнице мячей.
🔴⚪️ Москва — красно-белая!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 17, 2020
Во всех московских матчах этого сезона «Спартак» набрал наибольшее количество очков! pic.twitter.com/A5qEAjaw9Q