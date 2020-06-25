«Спартак» набрал больше всех очков среди московских клубов в очных матчах этого сезона РПЛ

в этом сезоне оказался лучшим среди московских клубов в очных матчах в чемпионате России.

Красно-белые набрали 11 очков в 6 матчах. На их счету три победы (над «Динамо» – 2:0, над ЦСКА – 2:1, над «Локомотивом» – 3:0), две ничьи (с «Локомотивом» – 1:1, с «Динамо» – 0:0) и поражение.

У «Динамо» 8 очков – две победы (над ЦСКА – 1:0, над «Локомотивом» – 2:1), две ничьи (с ЦСКА и «Спартаком» – 0:0) и два поражения.

У ЦСКА 7 очков – две победы (над «Спартаком» – 2:0 и «Локомотивом» – 1:0), ничья (с – 0:0) и три поражения.

У тоже 7 очков – две победы (над ЦСКА и «Динамо» – 2:1), ничья (со «Спартаком» – 1:1) и три поражения при худшей разнице мячей.