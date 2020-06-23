Гончаренко про 1:2 с «Локо»: «ЦСКА был ближе к победе. Так бывает: выглядишь лучше, но проигрываешь»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Илья Шкурин Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– Думаю, что мы хорошо смотрелись. Стоит поблагодарить команду: мы не опускали руки, старались контролировать игру. Были ближе к победе. Во втором тайме мы контролировали ситуацию, создавали моменты.

Главное, что в последних матчах мы здорово останавливаем атаки. Вот и сегодня не дали «Локо» развернуться. Так бывает: выглядишь лучше, но проигрываешь.  

– Вопрос про замены. Почему выпустили Шкурина вместо Дзагоева?

– Я сделал это, исходя из того, как развивалась игра, как двигались наши игроки, ситуация не диктовала, что нужно производить замены – иначе можно было нарушить баланс в центре поля. Наверное, это решение было правильным, – сказал Гончаренко.

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