Тренер «Сочи» Федотов о матче с «Тамбовом»: «Можно сыграть в резервный день, но мы не настаиваем на переносе»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал вспышку коронавируса в команде, из-за которой сегодня не состоится матч 29-го тура РПЛ с .

– Что сейчас происходит в команде?

– Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными.

Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.

– Можете остаться на карантине в Нижнем Новгороде?

– Не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.

– «Сочи» засчитают поражение со счетом 0:3?

– Пока не знаю.

– Но ведь матч уже некуда перенести?

– Почему некуда? Можно сыграть в резервный день (19 июля – прим. Sports.ru).

– То есть рассчитываете, что встречу перенесут?

– Рассчитываем, не рассчитываем... Но почему бы не допустить такой вариант?

– Но футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом». Вы тогда не пошли на перенос.

– Да. Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб.

«Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.

– Где 9 человек могли заболеть?

– Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее.

Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз, – сказал тренер.

В РПЛ новая отмена – вирус теперь в «Сочи». Возможно, для клуба это конец сезона (но там не грустят)