Тренер «Сочи» Федотов о матче с «Тамбовом»: «Можно сыграть в резервный день, но мы не настаиваем на переносе»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал вспышку коронавируса в команде, из-за которой сегодня не состоится матч 29-го тура РПЛ с «Тамбовом».
– Что сейчас происходит в команде?
– Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными.
Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.
– Можете остаться на карантине в Нижнем Новгороде?
– Не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.
– «Сочи» засчитают поражение со счетом 0:3?
– Пока не знаю.
– Но ведь матч уже некуда перенести?
– Почему некуда? Можно сыграть в резервный день (19 июля – прим. Sports.ru).
– То есть рассчитываете, что встречу перенесут?
– Рассчитываем, не рассчитываем... Но почему бы не допустить такой вариант?
– Но футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом». Вы тогда не пошли на перенос.
– Да. Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб.
«Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.
– Где 9 человек могли заболеть?
– Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее.
Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз, – сказал тренер.
В РПЛ новая отмена – вирус теперь в «Сочи». Возможно, для клуба это конец сезона (но там не грустят)