Арбитр Сергей Иванов будет работать на матче «Зенит» – «Спартак» в Кубке («СЭ»)

Стало известно, кто будет судить полуфинальный матч Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главным арбитром на этой игре будет .

Отметим, что ростовский арбитр работал на матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0), где был принят ряд спорных решений.

В этом сезоне от также обслуживал игры ЦСКА – «Зенит» (0:4), «Рубин» – «Зенит» (1:2), «Спартак» – ЦСКА (3:2), «Спартак» – «Урал» (1:2), «Уфа» – «Зенит» (1:0).

Иванов работал на матче «Зенита» и «Спартака»в октябре 2016 года (4:2). Красно-белые после игры выразили недовольство судейством. После этого в отставку подал глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов. Сергея Иванова не назначали на игры «Спартака» два с лишним года.

«Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 19 июля. Начало матча – в 18:30 по московскому времени.

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