Джикия о словах Федуна про Вилкова перед игрой с «Зенитом»: «Я точно выйду. Ко всем судьям отношусь с уважением»

Капитан «Спартака» высказался о предстоящем матче 1/2 финала Олимп Кубка России с «Зенитом».

[о словах Федуна о том, что если Вилков будет судить, то «Спартаку» можно не выходить на матч] Я точно выйду. На то, каких арбитров объявляют, не так сильно обращаю внимание, я ко всем судьям с уважением отношусь. Со всеми здороваемся, со всеми хорошо общаемся. Да, бывают какие-то эмоции, но потом жмем руки.

Я бы не сказал, что перед матчем с «Зенитом» какое-то давление — это игра, Кубок, полуфинал. Да, игра на выезде — это небольшой плюс для «Зенита». Но это одна игра, на которую нужно собираться, и, может, немного позитива добавить.

Можем ли мы спасти сезон после этой игры? Сезон и Кубок — это разные вещи. Никуда не годится, что мы на 8-м месте находимся. Полуфинал Кубка – это хорошо, посмотрим, что выйдет», – сказал Джикия.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.

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