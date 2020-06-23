Максим Калиниченко: «Судейство намекает, чего «Спартаку» ждать в полуфинале Кубка?»

Теги Спартак Зенит Максим Калиниченко премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи Ахмат Алексей Сухой соцсети брань Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о судействе в матче красно-белых с «Ахматом» (1:0, второй тайм).

В первом тайме встречи судья Алексей Сухой сначала отменил пенальти «Спартака», а затем не засчитал гол московского клуба с углового и не дал еще один пенальти в ворота «Ахмата».

«Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все ВАР. Рука в штрафной! Нет руки, ВАР смотреть не буду, много ВАР стало...

Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату.

Судейство как бы намекает, чего ждать в полуфинале Кубка? Так никто уже ничего и не ждет,успокойтесь 😏», – написал Калиниченко в твиттере.

В 1/2 финала Олимп Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».

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