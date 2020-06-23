Кикнадзе и Николича уволят из «Локо», если клуб не попадет в ЛЧ. В «РЖД» обсуждают кандидатов на пост гендира (Вячеслав Короткин)

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Марко Николич Олег Белозеров Анатолий Мещеряков РЖД Андрей Лосюк Футбол

В «Локомотиве» могут произойти серьезные кадровые изменения.

Как сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, если «Локомотив» проиграет ЦСКА и не попадет в Лигу чемпионов, большая часть руководителей клуба уйдет в отставку.

Это касается генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе, главного тренера Марко Николича и Андрея Лосюка, отвечающего за селекцию.

Отмечается, что глава «РЖД» Олег Белозеров и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков неоднозначно отнеслись к назначению Николича на пост главного тренера.

В «РЖД» уже обсуждают возможных кандидатов на пост гендиректора «Локомотива».

Однако если «Локо» займет второе место и попадет в Лигу чемпионов напрямую, нынешнее руководство клуба продолжит работу.

Отметим, что Николич стал тренером «Локомотива» 1 июня. Он сменил Юрия Семина, котороый покинул свой пост еще до завершения сезона.

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