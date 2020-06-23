Кикнадзе о «Локомотиве»: «Задача на следующий сезон – выход в Лигу чемпионов»

Генеральный директор поделился информацией о том, какие цели будут актуальны для команды в следующем сезоне.

«Задача на следующий сезон – попадание в », – описал ситуацию функционер в рамках встречи с болельщиками.



Также Кикнадзе высказался о положении тренера , возглавившего команду после прекращения сотрудничества с Юрием Семиным.

«С Николича мы спрашиваем с самой первой игры. Вопрос сроков его возможной отставки я отказываюсь обсуждать, потому что мы поддерживаем тренера и команду, в отличие от многих», – обозначил свою позицию гендиректор.

Фарфан вернулся и сразу забил, а после гола изобразил звонок по телефону и указал на вип-ложу. Намек на новый контракт?

Гол Фарфана нельзя было засчитывать: перед этим судья назначил от ворот, а Магкеев просто взял мяч и побежал с ним вперед