Экс-судья Николаев о «Спартаке»: «Никакого заговора быть не может. Для арбитра есть только цвета футболок»

Бывший судья уверен, что в действиях арбитров, обслуживающих матчи «Спартака», нет предвзятости.

«В матче «Спартак» – «Ахмат» судье было непросто выходить на игру. Каждый матч «Спартака» рассматривается со стороны судейства из-за того, что было много интересных и резонансных моментов. Человек понимал, что игру будут рассматривать под микроскопом.

О заговоре нет и речи, это даже обсуждать не хочется. Знаю профессию арбитра от и до. Никакого заговора быть не может. Для арбитра есть только цвета футболок.

Что касается высказывания Федуна, то футбол – это эмоции. Надо держать их в определенных рамках. У нас сейчас, к сожалению, много примеров, которых раньше не было.

Например, высказывание генерального директора «Зенита» для многих просто за гранью, средний палец Кикнадзе, Федун про судейство, хотя это другой уровень слов… В РФС есть кому оценить эти высказывания. Сейчас у людей такого калибра зашкаливают эмоции. Может, срываются.

Не думаю, что это давление со стороны Федуна. У нас и раньше некоторые уважаемые люди высказывали свое отношение к тем или иным арбитрам. Сейчас просто немного подогревается атмосфера. Другой вопрос, каким способом это делается. Наверное, не совсем красиво для общественности», – сказал Николаев.

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