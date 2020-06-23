Экс-арбитр Николаев об отмене гола «Спартака»: «Нельзя сказать, был ли офсайд у Жиго. Не доверять ВАР – неправильно»

Бывший арбитр высказался о решениях судьи Алексея Сухого в матче между «Спартаком» и (3:0) в рамках 29-го тура .

«Очевидно, что фол на Айртоне был не в штрафной. Абсолютно правильно ВАР был задействован в этой ситуации и подсказал, что нарушение произошло за пределами штрафной площади. Это хорошо видно на повторе. Обсуждению такое не подлежит.

Что касается эпизода с Жиго, то это был динамичный момент, который не так просто было увидеть и ассистенту арбитра. Эпизод для ВАР. Повтор, который был у нас перед глазами, не дает четкого ответа, был он в офсайде или нет. Возможно, в распоряжении ВАР была другая видеозапись.

Очевидно, если бы они видели, что Жиго был во вне игры, то да – он принимал участие в игровом эпизоде, делал движение к мячу. Он не стоял, провожая мяч глазами, а боролся за позицию с защитником. Если он действительно находился в положении вне игры, то гол в этой ситуации отменен правильно.

Но по тем повторам, которые есть у нас, мы не можем сказать, был офсайд или нет. В этой ситуации, наверное, неправильно будет не доверять ВАР.

Момент с рукой Семенова для меня абсолютно игровой. Здесь нет игры рукой. Семенов в этой ситуации приземлился на землю, рука у него являлась опорой, куда попал мяч. Но защитник не играл рукой. Мы видим, что он всем своим видом показывал, что играть рукой он не собирался. Наказывать за это не следовало. Принято правильное решение.

Наверняка ВАР просматривал эпизод. Если бы была явная ошибка, они бы предложили Сухому самому подойти и посмотреть. Можно сказать: почему судья сам не посмотрел эпизод? Видимо, доверился Безбородову. Но это правильное решение. Если бы момент был связан с фолом, то арбитр должен пойти и посмотреть. А на эпизоды до штрафной и в штрафной не стоило тратить время, чтобы посмотреть самому.

Сухому психологически было тяжело – перед матчем было очень много разговоров по поводу резонансных решений в отношении «Спартака». Хотя, в принципе, большинство из них, если не говорить о голе Соболева и желтой карточке Бакаева, были приняты правильно.

Пенальти в Туле? Я бы продолжил игру в том моменте. Но у судьи в то же время были основания назначить одиннадцатиметровый. Пожелание многих заключалось в том, чтобы судья принял это решение сам», – сказал Николаев.

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