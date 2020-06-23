Гендиректор «Зенита» о 6 воспитанниках в игре: «Ни в одной команде такого не найти. Мы своим молодым даем шанс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча с «Оренбургом» (4:1).
«Первый тайм команда проводит не так интенсивно, как второй. Подготовка к следующему матчу накладывала отпечаток, завоеванное чемпионство тоже не могло не повлиять.
Если рассматривать эту игру в качестве подготовки к «Спартаку», то она получилась хорошей, результативной. Я бы отметил, что Сердар не стал жадничать, отдал голевой пас на Дзюбу, наши игроки не эгоисты, думают о команде», – сказал Медведев.
Также функционер высказался о том, что в матче приняли участие шесть воспитанников петербургского футбола: вратарь Александр Васютин, защитник Данила Прохин, полузащитники Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Леон Мусаев и нападающий Даниил Шамкин.
«Считаю, ни в одной команде такого не найти. Молодым ребятам должна помогать конкуренция в главной команде. «Зенит» своим воспитанникам дает шанс», – сказал Медведев.
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