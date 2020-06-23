Тренер «Оренбурга» после вылета: «Предлагаю расширить РПЛ, сделать экспериментальный сезон»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов подвел итоги матча с «Зенитом» (1:4), после которого клуб вылетел из РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Мы играли с чемпионом, у нас было на один день больше отдыха, ряд игроков отдыхали. Мы как могли сдерживали атакующий натиск «Зенита», оборонялись.

– С какими эмоциями воспримете возможное расширение лиги?

– С положительными эмоциями примем. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно. Я уже предлагал эту идею.

– Как дела в клубе?

– Дела налаживаются. Наше руководство сказало: задача одна – остаться. Останемся – будет все хорошо, и финансирование стабильное. У нас все было бы замечательно. Даже перед выездом в Санкт-Петербург нам это сказали.

– Есть ли смысл сэкономить и не лететь на матч с «Динамо»?

Считаю, это будет неправильно. Каждый должен делать свою работу. Кроме других мотиваций есть и финансовая. За победу нам платят деньги. Ну и, может быть, кто-то продаст себя повыгоднее.

– Не хотите ли вы что-то сказать руководству РПЛ? Вы сказали, что предлагали расширить лигу. Кому?

– У меня нет личного знакомства с руководством, я просто говорил это в интервью. Озвучивал, что у нас такая ситуация. Я просил, чтобы расширили лигу.

Обращаюсь к руководству лиги: если есть возможность, если вы считаете, что конец чемпионата это форс-мажор... Кому-то дали шанс, как той же «Уфе». Им дали играть. Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому и не дал играть эти два матча.

Если есть возможность, предлагаю расширить Премьер-лигу. Сделать этот сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата будут вылетать не две команды, а четыре, – сказал Парамонов.