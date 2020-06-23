РФС подтвердил, что Лапочкина проверили на детекторе лжи. Результаты не сообщаются

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о ситуации с арбитром .

«В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

В настоящий момент у нас нет подтвержденной информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.

Лапочкин уже прошел проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно», – сказал Хачатурянц.

Напомним, что Лапочкин удалил тренера Тедеско, позже КДК дисквалифицировал специалиста на 3 матча и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Сообщалось, что проверка связана именно с подозрением в предвзятости арбитра на этой игре.

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