В РФС приняли решение не менять арбитра ВАР Сергея Лапочкина в матче 28-го тура РПЛ – , сообщает «РБ-Спорт».

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», – заявил источник в .

При этом в организации сначала хотели заменить Лапочкина, но потом передумали.

Журналист Сергей Егоров поделился своими размышлениями по поводу сложившийся ситуации.

«Ситуация для теории заговоров. Если завтра/послезавтра разбирательство в УЕФА/ФИФА, то в РФС должна прийти бумага – так и так, предписываем явиться, дать пояснения.

Бумаги нет, именно поэтому Лапочкин назначается и должен был работать на ВАР. Сейчас его могли снять – это было бы логично, начался шум и тут надо убрать сам фактор. Решили не снимать.

Но, повторяю, бумаги нет – и если из буржуазии не придет запрос, то налицо интрига. Кому же это нужно? И кому Лапочкин сделал плохо?» – написал Егоров в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапочкин может быть причастен к делу об игре на спортивном тотализаторе.