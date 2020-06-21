Роналду о победе на Евро-2016: «Это самый важный титул в моей карьере🏆🇵🇹»

Нападающий вспомнил, как четыре года назад со сборной Порт выиграл чемпионат Е .

10 июля 2016 года в финале Евро-2016 португальцы обыграли команду Франции со счетом 1:0, в овертайме единственный гол забил выступающий сейчас за «Локомотв» форвард Эдер.

«В этот день 4 года назад все мы пережили исторический и уникальный день!

Для меня это был, несомненно, самый важный титул в карьере! 🏆🇵🇹» – написал Роналду в инстаграме.

Роналду ест рыбу каждый день. А какая полезнее – красная или белая?